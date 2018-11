Tentarono di rapinare fidanzati, denunciati nel Reggiano

I carabinieri della stazione reggiana di Bagnolo in Piano hanno identificato e denunciato due giovani, 18 e 21 anni, per una tentata rapina ai danni di una coppia di fidanzati, assaliti il primo aprile a un distributore di benzina.

I due ragazzi avevano avvicinato un 25enne vicino alla cassa automatica, chiedendogli soldi per fare benzina. Di fronte al suo rifiuto, lo avevano minacciato di morte per poi cercare di entrare nella macchina. Il 25enne si era dovuto chiudere a chiave all’interno, dove lo aspettava la fidanzata, ma non era riuscito subito a ripartire per la presenza dei due davanti alla macchina. Infine, grazie a una manovra si era allontanato riuscendo a chiamare il 112. Le indagini dei carabinieri hanno portato ai due ragazzi, con precedenti per reati contro il patrimonio, e riconosciuti dalla vittima in foto