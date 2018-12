Poco prima delle 3,30 i carabinieri della stazione di Boretto, allertati dal titolar del bar Teatro, sono intervenuti in via Roma per un sopralluogo di furto.

Sul posto hanno accertato che i "soliti ignoti" avevano sfondato la saracinesca e la vetrata del locale utilizzando come ariete l’auto a bordo della quale si sono successivamente dileguati. Una volta all'interno, hanno puntato alla macchina cambia monete, che hanno caricato sulla vettura. Tra danni cagionati e refurtiva sottratta, il danno è in corso di esatta stima. Indagini in corso.