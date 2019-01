Il finto amico che dona una cassetta di frutta (con complice appostato): torna la truffa

E’ tornata nel Reggiano la 'truffa della frutta". Sono i carabinieri del comando provinciale che, dopo aver denunciato due persone, invitano i cittadini a fare attenzione a un uomo dall’accento napoletano che regala ai passanti in strada una cassetta di frutta che preleva da un furgone, condotto da un complice. E’ un pretesto, spiegano i militari, per abbindolare il malcapitato e derubarlo con destrezza generalmente del portafoglio ma anche degli oggetti d’oro indossati.

Le indagini della stazione di Rubiera hanno consentito di individuare un 32enne di Afragola e un 35enne di Casoria, denunciati per furto aggravato. L’altra mattina nella frazione reggiana di Bagno il 32enne avrebbe avvicinato e derubato un anziano, 85 anni, del portafogli che l’uomo aveva messo nel vano portaoggetti della sua auto. Dopo la denuncia del pensionato, i militari hanno avviato accertamenti e hanno identificato i due, grazie anche a un riconoscimento fotografico della vittima: si tratterebbe infatti di due 'specialistì di questo genere di raggiri.