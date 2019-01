Doping nelle palestre, arrestato body builder: aveva in casa oltre 67mila compresse

I carabinieri del reparto operativo di Modena, insieme ai colleghi della compagnia di Carpi, hanno scoperto una centrale dello spaccio di farmaci dopanti a Carpi, arrestando un noto body builder carpigano. L’uomo, secondo le indagini, incontrava gli sportivi in casa e proponeva loro programmi specializzati per accrescere la massa muscolare. I farmaci 'spacciatì erano tutti illegali.

L’uomo finito in manette è un 36enne di Soliera operativo in varie palestre del Modenese e con una discreta fama di body builder anche all’estero. La perquisizione svolta a casa sua ha permesso ai militari di trovare e quindi sequestrare 73.753 farmaci ad effetto dopante, di cui 67.985 compresse principalmente di steroidi anabolizzanti, 892 flaconi multidose, 4.811 fiale, 35 kit e fiale di ricambio di altri ormoni, maschili, femminili, tiroidei e della crescita, 30 cerotti transdermici. Tra questi 265 farmaci stupefacenti contenenti nandrolonee, 62 compresse contenenti precursori di stupefacenti a base diefedrina. Questi farmaci risultano etichettati, per la maggior parte, in lingua straniera e privi di autorizzazione in Italia. Il 36enne è finito in manette per detenzione e spaccio di sostanze illegali e utilizzo o somministrazione di farmaci o altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.