Tombino utilizzato per la spaccata in un bar: portata via la cassa del cambiamonete

Poco prima delle 2,30 della notte scorsa i carabinieri della stazione di Montecchio sono arrivati al bar Chupito di via Prampolini per un sopralluogo di furto. Poco prima i ladri, dopo aver tagliato la grata di una porta laterale e sfondato con un tombino la vetrata, si sono introdotti all'interno dei locali. E una volta all'interno hanno portato via - stando ai primi controlli in corso di esatto inventari - la cassa del cambiamonete contenente oltre 5.000 euro. A cui si aggiungono i danni cagionati. Sono state subito avviate le indagini a carico di ignoti.