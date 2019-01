Maxi-incendio in un deposito di componenti per pc: danni anche a un'azienda vicina

Un vasto incendio è divampato ieri notte, pochi minuti prima della mezzanotte, in un capannone adibito a deposito di componenti per l’assemblaggio di computer in via Degola, al Villaggio Crostolo, nella zona industriale di Reggio Emilia.

Per spegnere il rogo sono intervenute cinque squadre dei Vigili del Fuoco tra cui anche una dal comando di Modena con l'autoscala. L’incendio, le cui cause sono ancora al vaglio degli investigatori, è stato particolarmente complesso da estinguere a causa della notevole quantità di merce stoccata e della tipologia. Ancora in corso le operazioni di minuto spegnimento. Inagibile lo stabile e, parzialmente, un’azienda vicina.