Nel negozio allestisce una (frequentatissima) sala scommesse abusiva: denunciato

L’insolito movimento di clienti notati in un negozio di gadget sportivi e ricariche telefoniche nel centro di Castelnovo Monti ha insospettito i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia. E ieri mattina, insieme alla Polizia Municipale di Castelnovo Monti, i militari hanno eseguito un controllo amministrativo accertando effettivamente che all’interno era stata allestita abusivamenta una sala scommesse dove venivano raccolte le scommesse sportive per conto di una società con sede in Austria e non affiliata ai Monopoli di Stato.

Durante i controlli i militari avevano modo di verificare che il titolare dell’attività commerciale, un 28enne reggiano, raccoglieva scommesse sportive senza essere munito della prevista autorizzazione. Ma hanno anche avuto modo di identificare diversi clienti che avevano appena fatto scommesse e altri che si apprestavano a farle in una delle dieci postazioni presenti nel negozio. Tra loro, anche due minori in violazione alle norme che tutelano i minori dai rischi connessi alla ludopatia. Il commerciante 28enne è stato denunciato per esercizio abusivo dell’attività di gioco d’azzardo.