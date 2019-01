Furgone distrutto dalle fiamme a Calerno: ipotesi dolo

Le fiamme lo hanno avvolto intorno alle 21.30 di ieri in via dei Patrioti, e in pochi minuti il furgone Ducato - di proprietà e in uso ad un cittadino romeno di 23 anni - era completamente distrutto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Reggio Emilia e i carabinieri della Stazione di Sant'Ilario d'Enza. E ora l'indagine in corso per capire le cause del rogo. E l'ipotesi dolo non è affatto esclusa.