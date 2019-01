Botte e minacce a moglie, figli e suocero: l’allontanamento non basta, nuova denuncia

A settembre, per le violenze a cui sottoponeva moglie, figli e suocero, era stato allontanato dal domicilio con il divieto di avvicinamento e la prescrizione di mantenere comunque una distanza di almeno 500 metri dai familiari. Provvedimento disposto dal Tribunale di Reggio Emilia e di cui l'uomo, un 50enne residente a Gattatico, ha pensato di non tenere conto. Tanto da essere stato sorpreso più volte nei pressi dell’abitazione della moglie dai carabinieri di Gattatico che l’hanno quindi denunciato per inosservanza dei provvedimenti disposti dall’Autorità Giudiziaria. Ora rischia seriamente l’aggravamento della misura cautelare già in atto nei suoi confronti.

La moglie, sposata oltre 10 anni anni fa, per diverso tempo – insieme ai due figli minori e al padre convivente – ha subito vessazioni, insulti e violenze da parte del marito che diventava ancor più violento dopo l’uso smodato di bevande alcoliche. Nella speranza di una soluzione e per salvaguardare il nucleo familiare, la donna non aveva mai sporto denuncia ma la situazione è andata peggiorando tanto che, esausta e soprattutto preoccupata per la sua incolumità, quella dei figli e del padre, si era rivolta ai carabinieri raccontando l’inferno in cui lei e la sua famiglia erano costretti a vivere, tanto da spingere la donna nell’ultimo periodo a dormire chiusa a chiave in una stanza con i figli, nel timore di aggressioni notturne da parte del marito.

Gravi e inauditi episodi di violenza per i quali, al termine delle indagini, i Carabinieri della Stazione di Gattatico avevano denunciato il 50enne per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.