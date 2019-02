Causa maltempo è stata chiusa, provvisoriamente e per motivi precauzionali questa mattina, la strada statale 9 «Via Emilia» in Emilia-Romagna tra i comuni di Castelfranco Emilia e Modena (dal km 139 al km 142) in seguito all’innalzamento del livello del fiume Panaro.

Il provvedimento è stato disposto da Anas (Gruppo FS Italiane) d’intesa con la Prefettura di Modena e con la Protezione Civile in base al «Piano di emergenza della diga del fiume Panaro». Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Il personale Anas è presente per ripristinare la transitabilità appena possibile, compatibilmente con l’evoluzione delle condizioni meteo.

Per l'emergenza alluvionale nella zona tra Castelfranco e Modena sono stati attivati anche i vigili del fuoco di Parma: partiti cinque uomini con due fuoristrada e un battello pneumatico.

Diversi allagamenti e smottamenti interessano dalla serata di ieri alcune zone del Bolognese, in particolare sull'Appennino, a causa delle piogge e della piena dei fiumi, e nella periferia del capoluogo emiliano dove sei famiglie sono state evacuate in via precauzionale.

A Bologna i pompieri hanno svolto diversi interventi fra la notte e la prima mattina per garage e cantine allagate in alcune aree a ridosso del fiume Reno nel quartiere Borgo Panigale e in zona Zanardi. In tutto sei famiglie hanno dovuto lasciare per precauzione la propria abitazione. Il Pronto intervento sociale del Comune, sul posto con Polizia locale e Protezione civile, provvederà all’accoglienza delle persone evacuate finchè la situazione non sarà tornata alla normalità. Al momento la viabilità è garantita ovunque. Sotto controllo tecnico del Comune i ponti Pertini, Togliatti e il Pontelungo.

La situazione «più impegnativa, critica, al momento» sul fronte maltempo in Emilia-Romagna è a Castel Maggiore, dove «è in corso l’apertura dell’argine del fiume Reno, con l’acqua che sta uscendo e che sta interessando alcune case di campagna». Lo dice all’ANSA Maurizio Mainetti, direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile.



Per l’esondazione del Reno tra Castel Maggiore e Argelato, nella Bassa Bolognese, i vigili del fuoco stanno evacuando alcune famiglie. Al momento risultano allagate via Bondanello e Passo Pioppe oltre a via Lame. Impegnati anche carabinieri e 118. Il Comune di Castel Maggiore ha messo a disposizione un spazio in una polisportiva per accogliere gli sfollati. Controlli anche sulla Trasversale di Pianura