Incastrato il “pescatore” di banconote: con un complice svuotava le colonnine self service

Praticava un foro all’altezza del lettore delle banconote nella colonnina self service dei distributori di benzina per poi infilandovi un'asta flessibile con biadesivo attaccato all’estremità e pescare le banconote.

Un vero fuoriclasse del furto il ladro che i carabinieri di San Polo d‘Enza sono riusciti a identificare sebbene durante il colpo avesse avuto l’accortezza di travisare il proprio volto con passamontagna. Con l’accusa di furto aggravato, con il concorso di un complice in corso di identificazione, è stato denunciato alla Procura reggiana un cittadino romeno 26enne abitante nel modenese. Il giovane, secondo le risultanze investigative dei carabinieri sampolesi, la notte della vigilia di Natale ha raggiunto un distributore di benzina di Canossa puntando dritto alla colonnina self service. Mentre un complice, come rilevato dalle telecamere del distributore, faceva da palo, lui con lo stratagemma “pescava” banconote dalla colonnina, riuscendo ad impossessarsi di danaro contante per circa 600 euro. Al mattino il benzoinaio si è presentato coi filmati dai carabinieri di San Polo d’Enza denunciando il furto.

Il ladro aveva agito con il passamontagna ma l’accorgimento non ha impedito ai carabinieri di identificarlo. Grazie al sistema di lettura targhe comunali installato nei varchi, i carabinieri sono risaliti all’auto dei malviventi. Le indagini stanno proseguendo con il fine di risalire all’identità del complice la cui identificazione potrebbe a questo punto essere questione di giorni.