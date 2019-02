Rapina in banca con minacce a cliente, due arrestati

Cappellino con visiera in testa e cutter in mano, il 18 aprile fecero una rapina in una filiale della Credit Agricole a Bagnolo di Piano, nel Reggiano, minacciando di tagliare la gola a un cliente che stava facendo un versamento in cassa. Dopo aver preso contanti per circa 4.000 e un assegno, fuggirono. Ora i carabinieri hanno identificato per l’episodio e arrestato con ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari un 30enne residente a Correggio e un 42enne napoletano.

Ai due i militari sono arrivati grazie alle dichiarazioni di testimoni e alle immagini del sistema di videosorveglianza della banca, che hanno consentito di riconoscere il 30enne, che faceva da 'palò. In seguito si è arrivati anche al secondo uomo, fortemente somigliante con l’autore della rapina. La Procura reggiana allora ha chiesto e ottenuto dal tribunale il provvedimento restrittivo.