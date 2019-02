E’ di una badante di 38 anni, marocchina e da anni residente stabilmente a Modena, il corpo bruciato trovato poco dopo le 11 in via Cavazza, all’interno della sua auto.

Come ha confermato direttamente il procuratore capo Lucia Musti, la procura di Modena «procede per omicidio volontario a carico di ignoti. Le condizioni del corpo non consentono di stabilire in che modo la vittima sia stata uccisa, ce lo dirà la medicina legale. Proprio dalle condizioni del corpo abbiamo potuto stabilire che si è trattato di un omicidio e non di un suicidio. Confermo che al corpo è stato dato fuoco - ha aggiunto - ma le fiamme non sono uscite dall’auto per mancanza di ossigeno. Era chiusa bene all’interno».