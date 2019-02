Uccisa e bruciata: aveva denunciato l'ex marito

Ghizlan El Hadraoui, la badante marocchina 37enne trovata bruciata nella sua auto mercoledì in via Cavazza a Modena, meno di un mese fa aveva denunciato in procura a Modena l’ex marito, Khalil Laamane, 49enne attualmente in stato di fermo con l’ipotesi di omicidio volontario pluriaggravato, per minacce di morte e per aver ferito con una coltellata la loro figlia adolescente mentre quest’ultima tentava di difendere la madre durante una lite.

A riportare la notizia è l’edizione modenese de il Resto del Carlino. L’avvocato Monica Rustichelli, che ha assistito la 37enne, uccisa con quattro coltellate alla schiena, confermando che a fine gennaio era appunto stata presentata la denuncia, ha commentato: «La sua vita è stata un inferno, voleva solo assicurare ai suoi figli un futuro senza violenza. Ma nessuno l'ha ascoltata».

Nel pomeriggio Khalil Laamane comparirà davanti al gip in carcere a Modena per la convalida del fermo.