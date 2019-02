Schiacciato dal suo trattore, agricoltore muore nel Reggiano

Tragedia sul lavoro questa mattina a Carpineti, sull'Appennino reggiano. Un agricoltore di 54 anni ha perso la vita schiacciato dal suo trattore. Stando ai primi accertamenti l’uomo, che viveva nella piccola borgata di Campovecchio, era intento a cambiare la batteria del mezzo agricolo. Una volta terminati i collegamenti, per cause ancora al vaglio degli investigatori, il mezzo è ripartito travolgendolo. L’agricoltore è morto sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati. Nell’incidente è rimasto ferito lievemente anche il fratello 64enne della vittima, intervenuto per provare a soccorrerlo. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire i contorni della tragedia.