Minaccia la compagna con un coltello, arrestato 50enne

Doveva scontare 8 mesi di reclusione per ricettazione ma in sostituzione del carcere, aveva ottenuto il beneficio dell’affidamento ai servizi sociali. Beneficio che ha dovuto salutare, nelle scorse ore, dopo avere minacciato la convivente, lo scorso 31 gennaio, brandendo un coltello da cucina. Protagonista della vicenda un 50enne cagliaritano residente a Correggio, nel Reggiano, arrestato dai Carabinieri su ordine del Magistrato di Sorveglianza che ha revocato la misura

L’episodio dello scorso gennaio, hanno accertato i militari, ha fatto seguito a una serie di maltrattamenti nei confronti della donna - oggetto anche di violenze psicologiche reiterate da parte dell’uomo - che hanno indotto il Magistrato di Sorveglianza a revocato l’affidamento in prova ai servizi sociali ordinando l’immediato accompagnamento dell’uomo in carcere, eseguito l’altra sera dagli agenti dell’Arma.