Nasconde droga e banconote false in una Bibbia: arrestato

Spacciava droga e banconote false, e nascondeva tutto tra le pagine di una Bibbia. E’ così che un 20enne di Piacenza è finito in manette. I carabinieri lo hanno bloccato per un controllo, poi si sono presentati a casa sua per una perquisizione. Qui hanno trovato alcune dosi di droga e circa 150 euro in contati ma in banconote false. Il tutto era nascosto fra le pagine di una Bibbia nella libreria in salotto. Il 20enne è stato processato per direttissima.