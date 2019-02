Consegnano una libreria e derubano il cliente: due corrieri denunciati

Dovevano limitarsi a consegnare una libreria che un 21enne aveva acquistato in un ipermercato e invece sono andati oltre: durante le operazioni di scarico - approfittando del fatto che il ragazzo fosse in camera - hanno infilato le mani nel portafoglio lasciato all’ingresso sfilando l'unica banconota presente, da 50 euro, sostituendola con una da cinque per sviare la memoria del proprietario.

Lo stratagemma - seppur ben congegnato - non ha funzionato: il 21enne aveva ricevuto poco prima la banconota e si è accorto subito del furto, formalizzando la denuncia ai carabinieri di Brescello. I militari, ricostruiti i fatti, sono risaliti ai due corriere ora finiti nei guai. Con l’accusa di furto aggravato in concorso hanno denunciato due 25enni bolognesi che ora rischiano seriamente anche il posto di lavoro.