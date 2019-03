Candidato sindaco della Lega inneggia al Duce, polemica nel Reggiano

Sui social post che inneggiano a Mussolini, commenti razzisti e addirittura una dichiarazione nella quale invita ad «accoppare» giudici e avvocati e ne chiede la pena di morte. E’ polemica, nel Reggiano, su William Rinaldi, candidato sindaco per la Lega Nord nel Comune di Casalgrande (Reggio Emilia).

Secondo quanto riporta l’edizione locale del Resto del Carlino (che ha pubblicato anche gli screenshot dei post incriminati, che sono stati rimossi), Rinaldi ha scritto frasi come «Dopo un sondaggio ho capito che gli italiani non fanno con me una rivoluzione per paura dei processi eventuali. Bene, cari compatrioti, una soluzione c'è, basta accoppare pure tutti i giudici, avvocati e politicanti paperoni», in un altro chiede la pena di morte per gli avvocati che difendono spacciatori e ladri. Numerosi, inoltre, gli status nei quali inneggia a Mussolini, riportando sue frasi. I suoi post hanno suscitato polemiche nella politica locale.