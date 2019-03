"Bruciate i nomadi'" a Modena 11 indagati per odio etnico

Undici persone sono state indagate dalla procura di Modena per diffamazione aggravata dall’odio etnico in relazione a alcuni commenti su Facebook fatti a una notizia su un’occupazione abusiva di un terreno da parte di una famiglia di nomadi sinti. A riportare la notizia è La Gazzetta di Modena.

I commenti, a dicembre del 2014, erano stati scritti sulla pagina social 'Sei modenese sè. La procura sta notificando in questi giorni gli atti di conclusione indagini, a firma del pm Francesca Graziano. Il tenore dei commenti attribuiti agli undici indagati vanno dall’"iniziamo ad andarli a bruciare» al «ci vorrebbe il ritorno di Hitler». «Il 30 luglio 2018, anche a fronte di una recrudescenza sul territorio nazionale, la procura della Repubblica di Modena ha emesso un ordine di servizio rivolto tanto ai magistrati tanto alle forze dell’ordine, avente per oggetto proprio questo tipo di reato, dalle minacce ai reati più gravi, con lo spargimento di sangue, legati a ragioni di odio e discriminazione etnico religiosa»