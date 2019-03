Sono stati condannati i due uomini che, fingendosi carabinieri, avevano rapinato alcuni spacciatori in provincia di Piacenza.

Al termine del rito abbreviato hanno avuto pene di quattro anni e otto mesi uno, e quattro anni e due mesi l’altro. Erano accusati di rapina e uso di documenti falsi: qualificandosi come militari dell’Arma, avevano portato via denaro e droga ad alcuni spacciatori marocchini nei campi della Bassa, ma erano finiti a loro volta in un’indagine più ampia sullo spaccio ed erano stati arrestati.