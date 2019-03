Accusa un pirata della strada ma era caduta da sola: casalinga denunciata

Probabilmente pensava di espletare una mera formalità, congedandosi dai carabinieri con estrema tranquillità dopo aver denunciato di essere rimasta vittima di un pirata della strada. Ma è finita lei stessa nel "mirino" dei militari di Boretto. Nel giro di qualche settimana infatti, una casalinga reggiana 65enne si è ritrovata da vittima di un pirata della strada a essere indagata per simulazione di reato. I fatti come da lei esposti in denuncia non corrispondevano al vero.

Le lesioni con una prognosi di 60 giorni non sono infatti risultate essere conseguenti ad un investimento ma a una caduta accidentale così come rilevato dalla videosorveglianza di una privata abitazione, che ha immortalato il momento dell’infortunio della donna. Per questo motivo i carabinieri della stazione di Boretto hanno denunciato la donna per i reati di procurato allarme e simulazione di reato.