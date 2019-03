Recuperati 30 quintali di gasolio rubati dalla banda dei «vampiri del greggio»

I carabinieri hanno recuperato 30 quintali di gasolio rubato dopo aver inseguito alcuni componenti della banda ribattezzata «i vampiri del greggio» dagli inquirenti. Si tratta di ladri specializzati nello svuotare i serbatoi di mezzi pesanti e aspirare il diesel contenente nelle cisterne di ditte o aziende agricole, per poi venderlo al mercato nero. E’ accaduto stanotte a Guastalla, nella Bassa reggiana.

L’allarme è scattato intorno alle 2 quando una gazzella di militari ha intercettato un autocarro sospetto che si è dato alla fuga. Così è nato un inseguimento a folle velocità lungo la Cispadana. I malviventi alla fine hanno accostato abbandonando il Fiat Daily - risultato rubato a Mirandola, nel modenese - per poi fuggire a piedi e a mani vuote. Gli uomini dell’Arma hanno così perlustrato il camioncino, trovando varie taniche colme di gasolio rubato in un’azienda di Pegognaga, nel mantovano. Sui contenitori e sul furgone inoltre sono state prese le impronte digitali che verranno inviate ai Ris di Parma. In questo modo gli investigatori sperano di individuare i responsabili del colpo mancato.