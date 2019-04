Ricercato internazionale, arrestato dai carabinieri a Brescello

E’ fuggito dall’Albania dove si è reso responsabile di reati contro il patrimonio. Per questo un cittadino albanese 40enne ricercato a livello internazionale è stato localizzato e arrestato sabato pomeriggio nel comune di Brescello dai Carabinieri. L'uomo era colpito da mandato di arresto da giugno 2015 dal Tribunale di Fier (Albania), per furto, per il quale è stato condannato a un anno. Ora l'uomo si trova nella Casa Circondariale di Reggio in attesa di essere consegnato alle Autorità di Polizia dell’Albania.

L'uomo nel 2013 quando lavorava come guardia notturna, aveva rubato 230 litri di petrolio da un pozzo di un’azienda.