Sputa e picchia i carabinieri dopo lo schianto in auto, arrestata

Una donna di 27 anni residente nella provincia di Ravenna è stata arrestata dai carabinieri di Luzzara, nel Reggiano, per i reati di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. La giovane intorno alle 22.30 di ieri si è schiantata con la sua auto contro un impianto del gas in via Fattori a Gualtieri, nella Bassa reggiana, per altro lasciando i residenti di un’abitazione senza gas.

Dopo l’incidente sul posto sono intervenuti i carabinieri di Luzzara, per i rilievi del caso. La donna a quel punto ha iniziato a dare in escandescenze, offendendo i soccorritori, sputando addosso ai miliari e poi ha iniziato a colpirne uno con calci e pugni causandogli dieci giorni di prognosi. A quel punto la 27enne è stata bloccata e arrestata; ora si trova ai domiciliari in attesa della convalida.