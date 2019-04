Tre quintali di formaggi e salumi scaduti in negozio: maxi-multa

Sequestrati dai Carabinieri del Nas di Parma tre quintali di alimenti scaduti in una attività commerciale a Castelnovo Monti, nel Reggiano. I militari hanno rinvenuto oltre 300 chilogrammi di prodotti alimentari vari - salumi, formaggi e alimenti di origine animale e vegetale in barattoli - sequestrati visto l’ampio superamento della data di scadenza.

Nel corso di una serie di controlli e ispezioni igienico-sanitari in alcune aziende agricole e attività di commercio di salumi, formaggi e latticini i militari hanno anche rinvenuto, presso lo spaccio di una azienda agricola dello stesso comune reggiano 25 chilogrammi tra formaggi e salumi con data di scadenza decorsa di validità.

Ai responsabili delle citata attività è stata comminata una sanzione amministrativa da 4.000 euro complessivi. Il valore commerciale dei prodotti sequestrati ammonta a circa 6.000 euro.