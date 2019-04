Scuolabus con seggiolini pericolosi, multa a Reggio Emilia

La polizia stradale di Reggio Emilia ha multato uno scuolabus che non aveva i requisiti per il trasporto pubblico. E’ successo nel Comune di Scandiano, comprensorio ceramico reggiano dove gli agenti erano impegnati in servizi mirati di controllo estesi in tutta la provincia nelle ultime settimane.

Hanno intimato l’alt al pullman con a bordo gli alunni durante il tragitto di ritorno a casa e durante le verifiche sono emerse irregolarità. In primis, la dotazione dei seggiolini adatti per bambini delle scuole dell’obbligo e non per studenti delle superiori; questi ultimi infatti erano costretti a sedersi in diagonale rendendo pericolosa la loro postura in caso di incidente. Inoltre, gli stessi sediolini non disponevano del poggiatesta. Infine è stata evidenziata l’assenza della cassetta di pronto soccorso.

Il bus non poteva dunque continuare la propria corsa e i ragazzi hanno dovuto chiamare i propri genitori per farsi venire a prendere. All’azienda titolare del trasporto pubblico sono state così contestate le violazioni amministrative oltre a una segnalazione all’Amministrazione comunale dalla quale potrebbe scattare la revoca del servizio.