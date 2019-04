Lugagnano, muore ragazza di 19 anni

E’ stato quasi certamente un malore a provocare la morte di una ragazza di 19 anni che ha perso la vita nella notte fra sabato e ieri in un’abitazione di Lugagnano, in provincia di Piacenza. Qui sono accorsi i carabinieri e i mezzi del 118 dopo che qualcuno aveva chiamato i soccorsi segnalando che la giovane era a terra priva di conoscenza.

I sanitari l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale di Vaio mentre proseguivano le manovre di rianimazione, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Non è escluso che nelle prossime ore la procura di Piacenza possa disporre un esame medico legale sulla salma per accertare con chiarezza le cause del decesso improvviso, a quanto pare dovuto a un arresto cardiaco.