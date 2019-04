Sabato chiuso il ponte sul Po tra Guastalla e Dosolo Le alternative

La Provincia di Reggio Emilia ha fatto sapere che sabato 13 aprile, dalle 8.30 alle 18.30, il ponte sul Po tra Guastalla e Dosolo sarà chiuso al transito per consentire lo svolgimento di prove di carico. L'intervento rientra nelle indagini finalizzate a verificare lo stato di conservazione del ponte, per definire il tipo di manutenzione, sulla base del protocollo d’intesa sottoscritto tra la Province di Reggio Emilia, individuata come soggetto attuatore, e di Mantova.

Dalle 8.30 alle 18.30, quindi, il traffico sarà deviato su percorsi alternativi segnalati, che per la sponda reggiana prevedono, per i veicoli diretti nel Mantovano, le seguenti deviazioni verso il ponte di Boretto: all’intersezione tra la Sp 35 e la Sp 62R della Cisa, su via Sacco e Vanzetti quindi sulla Sp 62R Variante Cispadana; all’intersezione tra la Sp 2 da Reggiolo e la Sp 62R, sulla stessa Variante Cispadana in direzione Boretto. Sulla sponda mantovana, invece, i veicoli diretti verso Guastalla saranno indirizzati, all’intersezione tra la Sp 57 e la Sp 57 bis, sulla Sp 57 in direzione Viadana e da lì sulla Sp 59 verso la Sp 358.