Chiede 15 mila euro all’amante per evitare che la moglie venisse a saperlo: 25enne denunciata

Si è inventata una singolare messinscena con un obiettivo bene preciso: monetizzare. Ossia, concretamente, di estorcere ben 15.000 euro all’uomo con cui aveva avuto una breve relazione extraconiugale. Gli ha fatto credere di essere stata contatta da uno sconosciuto che, venuto a conoscenza della “tresca” allacciata con un uomo sposato, pretendeva 15.000 euro per il suo silenzio altrimenti avrebbe rivelato tutto alla moglie tradita.

Il piano è però fallito: non solo l’uomo si è rivolto ai carabinieri denunciando il tentativo di estorsione ma gli stessi carabinieri di Boretto, che hanno condotto le indagini, hanno accertato che dietro il ricatto a luci rosse non c’era nessuno sconosciuto ma proprio lei, la 25enne diventata amante per un breve periodo. Per questo motivo con l’accusa di tentata estorsione i carabinieri della stazione di Boretto hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia la ragazza, residente nel mantovano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo l'anno scorso aveva iniziava una breve relazione extraconiugale con la 25enne. Un rapporto più epistolare che di sostanza: si erano incontrati poche volte. Ma a inizio 2019 erano comparse le lettere anonime in cui venivano richiesti 15.000 euro per comprare il silenzio in merito alla “tresca” tra i due.

Facendo leva sui timori dell’uomo, insomma, la ragazza aveva architettato quello che sembrava un piano perfetto per carpirgli una cospicua somma di danaro. Non così perfetto, però, alla prova dei fatti.