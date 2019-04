Ancora nessuna traccia della donna scomparsa

Ancora nessuna traccia della donna di 47 anni, Emanuela Saccardi, scomparsa da più di 48 ore, ovvero da quando è uscita dalla sua abitazione a San Giorgio, in provincia di Piacenza, per andare a lavorare: è impiegata in un supermercato ma qui non è mai arrivata.

Dalla prima mattinata di oggi i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Protezione Civile hanno avviato le ricerche che si sono concentrate nella zona dell’argine del Po, dove è stata trovata abbandonata la sua Toyota Yaris. I soccorritori hanno impiegato anche le unità cinofile e i sommozzatori, ma al momento non sono ancora state trovate tracce.