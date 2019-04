Investimento nel Reggiano, ritardi sulla Bologna-Piacenza

Circolazione ferroviaria rallentata in mattinata sulla linea convenzionale Bologna-Piacenza per l’investimento di un uomo, nei pressi della stazione di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia. A quanto si apprende si tratterebbe di un suicidio.

Il treno coinvolto è un regionale partito da Ravenna e diretto a Genova, con un centinaio di persone a bordo. Dalle 7.10 alle 8.10 è stato disposto il blocco per i rilievi disposti dall’autorità giudiziaria, poi il nulla osta per il binario unico alternato tra Reggio Emilia e Marzaglia. Alle 10.15 la circolazione è ripresa. Le persone sono state fatte scendere in stazione.

Si sono verificati ritardi tra 50 e 90 minuti e sono stati interessati sei treni a lunga percorrenza, Intercity e Frecciabianca, e dieci regionali. Nessuna ripercussione sull'Alta Velocità. Un regionale è stato cancellato e il treno coinvolto è stato cancellato parzialmente.