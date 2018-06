Insegue il topo d'auto e lo fa arrestare dai poliziotti

Ha forzato la portiera di un’auto e ha rubato all’interno. È stato però raggiunto e arrestato dalle Volanti. È accaduto poco dopo mezzanotte quando al 113 è arrivata la telefonata di un uomo che aveva sorpreso un ladro sulla sua auto parcheggiata in via Kennedy. Si era perciò lanciato al suo inseguimento e nel frattempo aveva chiesto l’intervento della polizia. Gli agenti hanno fermato il ladro, un italiano di 60 anni, in via D’Azeglio con uno zainetto contenente occhiali e cosmetici rubati sull’auto. L’uomo è stato arrestato.