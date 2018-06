Comune: le attività estive in via Spadolini e via Zilioli

Dal 25 giugno e per tutto il mese di luglio, associazioni migranti e autoctone saranno impegnate nell’animare l’estate di bambini residenti nei luoghi dedicati all’emergenza abitativa, in Via Spadolini e in Via Zilioli (Vicofertile). Si tratta di bambini che fanno parte di famiglie che attraversano momenti di difficoltà e faticano a garantire l’accesso dei loro figli a risorse altre dalla scuola.

Le attività proposte spaziano dalla lettura di fiabe provenienti da diversi paesi ad attività creativo-manuali, dallo spettacolo teatrale con le bolle, agli esperimenti scientifici, alla scoperta dei libri di avventura.

I protagonisti dell’impegno estivo sono l’Associazione Voce Nuova Tunisia, Un villaggio per Crescere, Al Amal, Il Bollaio Matto e la Biblioteca Pavese che in collaborazione con il Comune di Parma hanno predisposto un calendario di giochi e attività tutto da vivere, arricchendo con gioia l’estate di quei bambini che più di altri hanno necessità di prossimità e attenzione.