Il Comune dovrà pagare 12mila euro ai titolari dell’open shop di via Bixio per la chiusura obbligata imposta nell’inverno con un’ordinanza poi giudicata illegittima dal Tar che ha anche stabilito il risarcimento. Il Comune ha rinunciato al ricorso al Consiglio di Stato. Occhi (Lega) ha parlato di errore evidente del Cimune che avrebbe dovuto emanare un regolamento limitante per gli open shop che invece non è in vigore nel comune di Parma. Per Occhi si sarebbe potuto evitare quella che è una figuraccia del Comune