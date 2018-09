Lavoro nero: sospesa la licenza a un kebab di via D'Azeglio. Multati altri locali

Lavoro nero, vendita di alcolici fuori orario e varie irregolarità: sono state fatte diverse multe durante i controlli interforze fra ieri sera e l'alba di oggi. In diverse zone della città sono intervenuti polizia, carabinieri, polizia municipale, Ispettorato del lavoro e Ausl. Sono state identificate oltre 70 persone, tra cui 17 pregiudicati. Controlli in 9 esercizi pubblici.

In particolare è stata sospesa la licenza sospesa a un kebab di via D'Azeglio, dove è stato trovato un lavoratore in nero. L'Ispettorato del lavoro ha disposto la sospensione dell'attività fino alla regolazione del rapporto di lavoro, mentre l'Ausl ha imposto interventi di carattere igienico-sanitario. Il titolare di un altro kebab della zona della "movida" è stato multato perché vendeva alcolici da asporto dopo le 22.

In due locali di piazzale Bertozzi e via Traversetolo, inoltre, sono state fatte multe perché mancavano gli strumenti di misurazione del tasso alcolemico e le relative tabelle.