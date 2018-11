Rubata la corona d'alloro dal monumento a Filippo Corridoni

Sabato tre novembre, nell’ambito delle celebrazioni per l’anniversario della vittoria italiana nella prima guerra mondiale, i soci del circolo culturale Filippo Corridoni hanno deposto una corona sul monumento dell’eroe, in ricordo dell’"Arcangelo Sindacalista" e dei tanti caduti nella Grande Guerra. La corona oggi non è più al suo posto, in quanto degli ignoti l’hanno tolta nella notte. Lo comunicano i soci del circolo stesso, definendo gli autori di questo gesto "insensibili ai tanti che hanno dato la propria vita per la Patria e un insulto alla città stessa di Parma che a suo tempo vide in Filippo Corridoni uno strenuo difensore dei diritti delle classi più umili. E’ questo un ulteriore segno dello stato di degrado che progressivamente investe sempre di più la nostra Parma".