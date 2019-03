Grave incidente in via D'Azeglio: una donna, in bicicletta, è rimasta gravemente ferita. La dinamica non è ancora chiara. Dalle prima informazioni, attorno alle 13.30, nella via principale dell'Oltretorrente una donna è caduta in bici. La donna ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso.