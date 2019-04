L'oroscopo di oggi

Per un errore, l'oroscopo pubblicato oggi sulla Gazzetta di Parma non è corretto. Ecco qui sotto la versione originale. Ci scusiamo con i lettori per il disguido.

ARIETE

I sentimenti non vanno sussurrati, ma urlati: non trattenetevi, apritevi completamente con il partner e con chi vi fa battere forte il cuore.

TORO

Il vostro cuore, se siete single, è disponibile alle novità. Per chi invece è in coppia è arrivato il momento di vivere con pienezza i vostri sentimenti.

GEMELLI

La fiducia nelle vostre idee in ambito lavorativo vi permetterà di iniziare un percorso positivo e ricco di opportunità: non fatevele sfuggire.

CANCRO

Situazioni incoraggianti per carriere e tasche: potreste però andare incontro a qualche critica o inciampare in ostacoli inaspettati.

LEONE

Siete dinamici e le vostre con-dizioni fisiche miglioreranno notevolmente. Dedicatevi allo sport, ma fate attenzione a non disperdere tutte le energie.

VERGINE

Comprenderete le vostre esigenze, soprattutto in amore: se qualcosa non va, cercate di essere più disponibili e tolleranti nei confronti del partner.

BILANCIA

È un momento ideale per dedicarvi alla riflessione. Se pensate sia arrivato il momento di cambiare, non abbiate paure: fatelo.

SCORPIONE

La vostra carriera lavorativa si appresta a diventare stabile: non fatevi prendere dall'emozione, restate con i piedi per terra.

SAGITTARIO

Avete la testa piena di dubbi e confusione. Ma non durerà molto perché la vostra capacità di reagire vi riporterà in pista.

CAPRICORNO

Nuovi flirt all'orizzonte: fiamme di passione autentica o solo fuochi di paglia? Valutate bene se vale la pena metter-si in gioco.

ACQUARIO

La giornata sarà confusionaria e piena di insidie. Ma se tornerete sull'attenti riuscirete ad osservare con acutezza la situazione.

PESCI

Affronterete bene collaborazioni, relazioni e cambiamenti che potranno rivelarsi decisivi, mantenendo la lucidità che vi contraddistingue.