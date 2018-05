L'allarme scattato poco dopo le 9 di questa mattina in via Ferdinando Bernini, per il quale sono intervenuti i Vigili del fuoco, non ha vista coinvolta la rete del gas di Iren. Infatti i tecnici non hanno registrato dispersioni di gas sulla rete e neppure perdite. Numerose le telefonate pervenute ai centralini di Iren. Restano ignote ai tecnici Iren le cause dell'odore di gas avvertito nella zona.