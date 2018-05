La corona dei campionati provinciali studenteschi va a Noceto

Le maglie azzurre, un abbraccio collettivo, sorrisi che non vogliono più tramontare e un “popopopo” che si alza nell’aria. Sembra di tornare ai mondiali 2006. Invece è solo la fotografia, il frammento conclusivo della finale di pallavolo dei campionati provinciali studenteschi (categoria cadette). A vestire le maglie azzurre sono le ragazze dell’IC Noceto: la corona di campionesse provinciali è loro. Non facile però per le giovani allenate da Achille Giovannelli portare a casa la vittoria. Ci vogliono tre set di lotta, sudore e cuore infatti per avere la meglio sulle ragazze dell’IC Ferrari guidate dalla coach Antonella Pecchini. E quando la partita si conclude infine nel segno del Noceto (25-10, 13-25, 15-8),alla gioia delle vincitrici si contrappone il tangibile dispiacere delle ragazze del Ferrari che a far loro il match ci tenevano davvero tanto. Il velo di tristezza però poco dura: qualche manciata di secondo e poi subito testa alta e via a dare la mano alle avversarie. Sono i due volti dello sport, belli entrambi: la leggerezza e la felicità incommensurabile di una vittoria e quell’ammirevole coraggio di rialzarsi, che va a braccetto con la voglia di rimettersi subito in gioco, post sconfitta. Nei campionati studenteschi seduto sulla cattedra a far la lezione c’è lo sport: è un insegnante davvero saggio.