Lavori in piazzale Allende: chiuso per una mattina il front office di Infomobility

Domani mattina (20 marzo), a causa di un intervento urgente dei tecnici di Iren sulla rete idrica in piazzale Allende, il front office di Infomobility in viale Mentana 29/A resterà chiuso. Il servizio riprenderà regolarmente alle 14, fino alle 17.

Gli utenti che avranno necessità, potranno rivolgersi agli operatori dello sportello mobilità presente al Duc, in Largo Torello de Strada 11/a, che rispetterà i consueti orari: lunedì e giovedì 8.15 - 17.30 - martedì, mercoledì, venerdì e sabato 8.15 - 13.30

Allo sportello mobilità del Duc è possibile richiedere: autorizzazioni transito e sosta, contrassegno disabili, autorizzazione mezzi superiori 3,5 t; autorizzazioni Auto Amica Ambiente, titoli di sosta, autorizzazioni occasionali ZTL.

Per maggiori informazioni: numero mobilità +39 800.238.630