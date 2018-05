Venerdì passa la Mille Miglia: ecco in quali strade di Parma slitta la raccolta differenziata

In occasione del passaggio della Mille Miglia a Parma, venerdì 18 maggio, la raccolta dei rifiuti subirà alcuni cambiamenti nelle zone coinvolte. Le strade interessate alle variazioni del calendario di raccolta, dice Iren, sono:



- Via D’Azeglio

- Via Garibaldi (da Via Mazzini a Via Melloni)

- P.zza Steccata

- Via Pisacane

- Via Mameli

- B.go Ronchini

- B.go Mazza

- Via Dante

- Via Duomo

- P.zza Duomo

- Via Cavour



In queste strade la raccolta sarà posticipata a sabato 19 maggio per non creare disagi al passaggio della tappa. I rifiuti, dice Iren, andranno esposti la sera del 18 maggio entro le 21.

Per informazioni: numero verde 800-212607.