Rapine in due supermercati del centro: arrestati 4 ventenni

Nei giorni scorsi, Squadra Mobile e Carabinieri di Parma Centro hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di custodia cautelare emessa dal gip di Parma, Conti, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica, Dal Monte, nei confronti dei 4 giovani responsabili di due rapine in esercizi commerciali. I loro obiettivi erano i supermercati del centro storico, due in particolare: il primo il Simply di via Verdi, dove hanno colpito il 3 dicembre dello scorso anno ed il secondo il Pam di strada Garibaldi, colpito solo 11 giorni dopo.

Nella prima occasione G.B. D.L.J. classe ’97, D.M. classe ’98 e L.C. M. F. classe ’99, dopo essersi appropriati di bottiglie di alcol ed altri generi alimentari dagli scaffali del supermercato per un valore di circa 150 €, per sfuggire al controllo della cassiera, che aveva notato ciò che stava accadendo, non si sono fatti alcun scrupolo a colpire la donna scaraventandola contro un espositore, procurandole delle lesioni al braccio.

Nella seconda occasione, in modo forse ancora più sfrontato ed aggressivo, gli stessi L.C. M.F. e D.M. accompagnati, in questo caso, da K. C. T. classe ’95, D.M.S. classe ’92 ed M.B. classe ’94, introdottisi nel supermercato appena chiuso, forti del loro

numero, hanno iniziato a saccheggiare gli scaffali del supermercato portando via merce per un valore di 223 euro, minacciando il cassiere che, temendo per la propria incolumità, non ha potuto far altro che assistere inerme.

L’azione sinergica degli operatori della Polizia di Stato e dei Carabinieri ha consentito di giungere all’individuazione ed all’identificazione dei responsabili.