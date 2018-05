Peppe incontra... Giuseppe: il maestro Vessicchio sulla panchina di Verdi

Il direttore d'orchestra più famoso d'Italia ha fatto tappa a Parma. Ieri (domenica), prima di salire sul palco del Festival della Malvasia di Sala Baganza, Peppe Vessicchio ha visitato la Casa della Musica e la Casa del Suono in Piazzale San Francesco. "Bellissimi questi spazi, sia la chiesa di Santa Elisabetta che il Palazzo che affaccia su Piazzale San Francesco, di una città legata fortemente alla Musica. Interessante e ambizioso il progetto che applicano. Il caso ha voluto che facessi la conoscenza di queste realtà dedicate sia a fare musica, sia a rappresentare la storia e l'evoluzione degli strumenti per riprodurre e trasmettere suoni nell'anniversario di nascita di Emili Berliner, passato alla storia come inventore di grammofono e dei dischi". Sulla panchina pare invece che il discorso sia caduto sui pomodori. Verdi che ha aveva un rapporto stretto con la terra e le colture, ha ascoltato di come "La musica fa crescere i pomodori".

Peppe & Giuseppe si sono intesi sulle sonate da somministrare a pomodori, fragole, zucchine e alle botti di vino. Trattamenti non convenzionali di musica armonico naturale, che, secondo le sperimentazioni condotte dal Maestro Vessicchio insieme a piccoli produttori in diverse zone d'Italia migliorano il raccolto e i benefici che portano a chi li mangia.