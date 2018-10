Piazza Ghiaia: le "gabbie" sulle panchine diventano fioriere

Le "gabbie" sulle panchine in piazza Ghiaia sono diventate fioriere. In questi giorni ha fatto discutere l'installazione di strutture metalliche su alcune panchine della piazza, in modo da evitare bivacchi molesti. Oggi sono state posizionate fioriere all'interno di quelle "gabbie".

Una lettrice ha inviato, nei giorni scorsi, alcune foto dei bivacchi sulle panchine dell'angolo di Ghiaia vicino alla Pilotta.