Lavoratori in nero: scoperti in sette al Mercanteinfiera. Multe per 26mila euro

I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro hanno svolto dei controlli durante la fase di allestimento di Mercanteinfiera. Durante gli accertamenti sono state controllate diverse ditte di espositori. Su 28 lavoratori ben sette sono risultati in nero e tra questi c’era addirittura un immigrato senza permesso di soggiorno. Per questo motivo sono state staccate multe per 26.000 € e tre aziende hanno avuto la richiesta di cessazione dell’attività imprenditoriale.