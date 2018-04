La dea bendata ha fatto visita alla tabaccheria in via Emilia Est, vicino al Barilla Center. Con un 5 al Supernalotto giocato qui, nel negozio di Enrico Colli e Roberta Compiani, sono stati vinti 28mila 591,84 euro. La giocata è la 21 del 13 marzo. Evidentissima la soddisfazione dei due gestori della tabaccheria. In città, l'ultima vincita particolarmente fortunata è stata fatta lo scorso 6 febbraio nella ricevitoria Brenta di piazza Garibaldi: 183mila euro al Totocalcio. L'anonimo giocatore annunciò l'intenzione di dare in beneficenza il 10% dell'ingente somma.