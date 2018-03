Scuole, quest'anno niente "liberazione" per la festa delle matricole

In considerazione dei precedenti episodi di vandalismo ed altri atti di rilevanza penale compiuti da parte di alcuni degli studenti delle scuole superiori durante le ultime edizioni della Festa delle matricole di Parma quest’anno, durante lo svolgimento dal 5 al 7 aprile della festa, non ci sarà la tradizionale «liberazione» degli alunni delle classi quarte e quinte delle superiori da parte dei goliardi di Parma. I ragazzi potranno egualmente prendere parte ai giochi organizzati dai goliardi in Piazza Garibaldi al termine dell’orario delle lezioni.