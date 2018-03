La nipote Chiara ricorda Loris Borghi: «Ciao carissimo zio, uomo del quale essere orgogliosi»

La nipote Chiara Borghi ha inviato alla «Gazzetta» un ricordo dello zio Loris Borghi, postato su Facebook.

«Carissimo zio, sei sempre stato il nostro orgoglio grandissimo e anche oggi lo sei, anche nel dolore che ci hai lasciato - scrive Chiara Borghi -. La tua onestà, il tuo dedicarsi agli altri, ai tuoi pazienti, ai giovani dell'università... un uomo buono e onesto non poteva trovare spazio in un mondo così squallido e crudele. E proprio la tua integrità ti ha portato a questo gesto estremo e tragico... folle, perché a chi ti conosceva non c'era nulla da dimostrare. Tutti sappiamo che uomo sei..., un uomo di cui essere fieri e di cui raccontare ai nostri bambini, a chi non ha avuto l'onore di incontrarti. Sei stato un grande medico e hai ridato la vita a tante persone in sofferenza. Vai ora dalla tua piccola Sony e dalla nostra cara nonna».